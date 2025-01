Coppia gay pestata dal branco 

Roma. Due ragazzi che si tenevano per mano in strada la notte di Capodanno. È bastato per scatenare la furia del branco. Una decina di giovani sui 18 anni poco dopo l’una sono scesi da un appartamento al Pigneto, dove erano riuniti per festeggiare l’anno nuovo, e per 15 minuti hanno preso la coppia a calci e pugni, apostrofandola con insulti omofobi. Hanno infierito soprattutto su Sthepano, un ragazzo peruviano che al pronto soccorso del Vannini è stato giudicato guaribile in 25 giorni per trauma cranico, ossa nasali rotte, ferite e contusioni al volto e al corpo. «Ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in 10 in modo tale che altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti - raccontava ieri - Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio. Vogliamo che tutto questo finisca, tenersi per mano o scambiarsi uno sguardo romantico deve essere un gesto normale per tutti. Vogliamo reagire alla paura, perché con la paura di essere se stessi non si vive». Un’esperienza simile l'hanno vissuta il 22 dicembre a Milano Ivano e Alfredo: tornavano a casa camminando mano nella mano quando un gruppo di italiani sui 30/40 anni li ha insultati e poi ha colpito Ivano.

RIPRODUZIONE RISERVATA