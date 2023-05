Coppia di giovani sposi sceglie il Sinis per le nozze  

Primo matrimonio della stagione a pochi metri dal mare del Sinis. Due giorni fa a San Giovanni una coppia ha pronunciato il sì davanti a un panorama mozzafiato, ha celebrato il matrimonio civile la vicesindaca di Cabras Alessandra Pinna. Il primo giugno è previsto un altro matrimonio e c’è già un’altra domanda per settembre, oltre a varie richieste che dovranno essere confermate. Dallo scorso anno è possibile sposarsi anche lungo il litorale, le tariffe variano a seconda della località: a San Giovanni di Sinis, Maimoni e Mari Ermi si parte da 750 euro se almeno uno dei due sposi è residente a Cabras sino ad arrivare a 1.500 euro per i non residenti. Per chi sceglie di sposarsi a Is Arutas, la tariffa oscilla tra i 900 e i 1.800 euro. ( s.p. )

