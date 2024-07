Coppia di ghiandaie fa il nido sull’insegna di un negozio in centro  

Ha scelto l’insegna di una negozio di articoli per bambini nel pieno centro di Nuoro, in via Lamarmora, per fare il loro nido. Una coppia di ghiandaie, uccelli grandi una ventina di centimetri, incuranti del via vai quotidiano, ha preferito il caos del centro ma la sicurezza di un balcone per allevare i cinque pulcini.

«Una piacevole sorpresa», ha commentato ai microfoni di Videolina Alessandra Lai, titolare del negozio e dell’insegna che ospita i volatili. «Stiamo facendo di tutto per non disturbarli e li controlliamo con la telecamera della videosorveglianza».

Per ora una presenza che non è passata inosservata anche per il piumaggio delle ghiandaie, uccelli opportunisti che hanno dimostrato un’ottima capacità di adattamento anche nell’ambiente urbano. Il nido attira la curiosità di tanti.

Non una rarità ma la nidificazione di questo tipo di uccelli in un ambiente urbano come quello del centro città rimane un fatto eccezionale anche per il naturalista Domenico Ruiu che ricorda come questi tipi di volatili, appartenendo ai corvidi, mettono a rischio i nidi degli altri uccelli e sono anche particolarmente protettivi nei confronti dei loro pulcini.

