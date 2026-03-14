Coppia di germani reali nel parco di via Silanus 

Due ospiti inaspettati nel parchetto di via Silanus a Quartucciu hanno catturato l’attenzione. Tra la folta vegetazione, impegnati tra un bagno e una passeggiata, sono stati avvistati due germani reali, anatre selvatiche molto diffuse in Italia ma che raramente si vedono in ambienti urbani, visto che frequentano soprattutto stagni, lagune e fiumi. Un avvistamento raro dunque quello nel parco di via Silanus, che ha sorpreso gli osservatori.

La loro presenza potrebbe essere legata alle condizioni meteo delle ultime settimane, come spiega Sergio Nissardi, ornitologo del parco di Molentargius: «Quest’anno le frequenti piogge hanno creato delle piccole zone d’acqua in luoghi che di regola non hanno un ambiente umido. I germani non hanno bisogno di grandi ambienti acquatici: bastano anche piccoli laghetti, stagni o canali».

Il maschio ha un tipico capo verde iridescente e un becco giallo, mentre la femmina mantiene un colore bruno che la aiuta a mimetizzarsi tra la vegetazione. La nidificazione avviene tra fine febbraio e giugno, con la schiusa delle uova in primavera, ma la loro presenza non è necessariamente indice di una nidificazione. «È difficile stabilire se stiano nidificando – prosegue l’esperto -. Probabilmente hanno trovato cibo in abbondanza visto che si nutrono di vegetazione e piante acquatiche. L’importante è non avvicinarsi troppo e non lasciare cani liberi: possono rappresentare un pericolo per i piccoli appena nati».

