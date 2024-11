Coppia di camperisti tedeschi rapinata nella notte a Orvile 

Avevano scelto la pineta di Orvile, a Posada, per passare la notte a bordo del loro camper. Per due turisti tedeschi quella che doveva essere una normale sosta sotto gli alberi di pino a pochi metri dal mare si è trasformata in una notte da incubo. La coppia di camperisti è finita nel mirino di una banda di malviventi che armi in pugno li hanno sorpresi nel sonno e dopo averli fatti scendere dal mezzo li hanno derubati di tutto quello che si portavano appresso. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica scorsa.

I due malcapitati, passato il momento di terrore, hanno dato l’allarme ai carabinieri della compagnia di Siniscola. I militari appresa la notizia hanno immediatamente fatto scattare la caccia ai rapinatori che però, contando su un cospicuo vantaggio di tempo, sono riusciti a dileguarsi e a far sparire le loro tracce. In base a quanto si è potuto apprendere, il blitz è stato fulmineo.

Ai due turisti è arrivata la solidarietà del sindaco di Posada, Salvatore Ruiu: «Sono estremamente dispiaciuto e porgo le mie scuse ai nostri ospiti a nome di tutta la mia comunità».

