Coppia aggredita con una roncola, fermato l’ex fidanzato della figlia 

Genova . Le aveva detto che le avrebbe fatto male, e le aveva scritto più e più volte che se non fosse tornata con lui gliel’avrebbe fatta pagare colpendo le persone che le erano più care. Alla fine l’ha fatto domenica scorsa, aggredendo a colpi di roncola la sua mamma e suo padre e sgozzando il cagnolino. I feriti sono ricoverati in rianimazione, mentre l’aggressore – il 25enne Andrea Bandini, nato a Mosca ma con cittadinanza italiana – è in stato di fermo per tentato omicidio aggravato. È successo a Celesia di San Colombano in Certenoli, frazione poco lontano da Genova. Lì vivono Angelo Imporzani, 62 anni e Karin Dupres, 64 anni, con la loro figlia Giulia. L’altro figlio, David, vive lontano. La storia d’amore tra Giulia Imporzani e il suo coetaneo Andrea Bandini, durata cinque anni, è finita da tempo ma Andrea non ne voleva sapere, soprattutto quando ha scoperto che Giulia frequentava un nuovo ragazzo. Le scrive e la prega, la supplica di tornare con lui. Poi la minaccia. Domenica sera, poco dopo le 21 si arrampica lungo la parete esterna della villetta fino a raggiungere la terrazza della casa dove Karin Dupres, mamma di Giulia, stava per chiudere le imposte. Armato di una roncola, colpisce la donna al viso e alla testa. Lei urla, mentre Andrea entra nella camera da letto dove trova il cane. Lo sgozza, poi colpisce il marito della donna che esce dal bagno. L’aggressore ruba le chiavi delle due auto degli Imporzano, scende in garage, sale sulla 500 e scappa a tutta velocità. Dopo poche curve è uscito di strada ed è scappato a piedi nel bosco. Non sa che le urla della sua vittima hanno allertato i vicini che chiamano i carabinieri. Poi qualcuno lo vede e lo segnala ai militari. I carabinieri, che hanno trovato la 500 nel bosco sulla quale c’è la roncola ancora sporca di sangue, lo braccano e infine lo trovano. Portato in caserma non regge e confessa. Per lui, l’accusa è duplice tentato omicidio continuato e aggravato dalla crudeltà e uccisione di animali.

