Coppia affogata nel lago, lui ha cercato di salvarla 

como. A sei giorni dalla tragedia (la morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzi a bordo del suv precipitato nel lago) a Como arrivano le prime risposte, almeno su quanto è accaduto dopo l'impatto della Mercedes con le gelide acque del Lario.

I vigili del fuoco, che hanno recuperato le salme e l'auto, hanno consegnato la relazione in Procura. Emerge che il conducente, Morgan, abbia tentato di liberare se stesso e Tiziana, mettendo a frutto il suo addestramento. Ma non è bastato: il perché, forse si scoprirà con l’autopsia. I pompieri ricostruiscono ciò che è accaduto dopo l'impatto con l'acqua, sabato alle 23, mentre il suv si inabissava.

La portiera del lato di guida era aperta e i corpi dei due occupanti erano da quella parte, fuori dall'abitacolo parzialmente abbassato, come suggeriscono le procedure: per riuscire ad aprire la portiera è consigliato far entrare l'acqua poco per volta, per abbassare la pressione esterna della massa d'acqua sul veicolo. Aspetti che Algeri conosceva benissimo, essendo stato addestrato specificamente durante la sua esperienza di pilota e di subacqueo. Di conseguenza, i due occupanti erano riusciti a sganciare le cinture di sicurezza e a lasciare l'abitacolo. Per quale motivo non siano riusciti ad emergere, la relazione non può dirlo: per questo si attendono l'autopsia e gli accertamenti tecnici.

