Coppe e salvezza, ecco un sabato ad alta tensione 

La giornata numero 24 (per il Milan sarà la numero 23) prosegue nel pomeriggio con tre confronti legati alla zona retrocessione e a quella per le posizioni nobili della classifica.

Si comincia con Verona-Atalanta (ore 15), per Zanetti «Serdar non ci sarà per circa 5 o 6 settimane. A centrocampo ci può essere la possibilità di vedere i nuovi insieme, servirà tanta corsa e giocatori specifici. Niasse può darci una mano, l’abbiamo già visto. Bernede è da scoprire e mi ha fatto vedere di che pasta è fatto in allenamento. Avranno la possibilità di presentarsi subito alla realtà che hanno voluto a tutti i costi».

Mentre l'Atalanta sarà priva anche di Daniel Maldini. L'attaccante arrivato dal Monza accusa un risentimento muscolare all'adduttore sinistro, il giocatore resta a rischio anche per il playoff d'andata a Bruges in Champions League di mercoledì prossimo. Convocati, in un attacco già privo di Gianluca Scamacca per tutta la stagione e di Ademola Lookman, i due ragazzi Under 23 Vanja Vlahovic e Federico Cassa.

Empoli Milan (ore 18)

Primo test per il nuovo Milan post rivoluzione. A Empoli si capirà meglio quali sono caratteristiche e prospettive della squadra rossonera. Parte la rimonta in campionato, forse l'obiettivo più importante chiesto a Sergio Conceiçao al suo arrivo al Milan. Oltre a Walker, potrebbe esordire almeno uno dei nuovi acquisti, probabilmente Gimenez. A centrocampo tornerà titolare anche in campionato Fofana, dopo che ha scontato la giornata di squalifica nel derby.

Torino Genoa (20.45)

«Leggo in giro che si dice che Vanoli è deluso e irritato dal mercato, è una cosa che mi dà fastidio: sono contento dei nuovi arrivati, la società ha lavorato bene e gli acquisti sono stati condivisi», così Paolo Vanoli, sulla finestra di trattative invernale. E poi un accenno al Genoa: «Vieira ha avuto un impatto importante e i rossoblu sono cresciuti molto, sarà una partita che vale doppio - sottolinea Vanoli - perché abbiamo da raggiungere velocemente una cosa, la salvezza, e poi io sogno...».

RIPRODUZIONE RISERVATA