Copparoni,  il doppio ex: Cagliari, si può 

A settant’anni – ma non li dimostra – si può avere il cuore a metà. Perché nove stagioni nel Cagliari e altre nove nel Torino gigantesco di quegli anni, ti restano appiccicati sulla pelle. Renato Copparoni si prepara a questa specie di derby in programma domenica sera: «Per me resta una partita particolare, bellissima, ma – lo dico sottovoce – tifo sempre per il Cagliari, sono sardo e non aggiungo altro». Copparoni, portiere nato a San Gavino nel 1952, ha accarezzato il Cagliari di Gigi Riva, ha vissuto quello di Piras e Virdis, di Casagrande e Marchetti, di Bellini e Quagliozzi, ma subito anche il Toro di Pulici e Graziani, di Zaccarelli e Claudio Sala, di Pecci e mister Radice. «Questi nomi sono di amici, di fratelli, di persone con le quali ho vissuto gli anni più belli della mia vita, ancora oggi sento tutti».

Allo stadio, quello di oggi così come al Sant’Elia, non si perde una partita, vicino di posto ai compagni di allora: «Il Cagliari è in un ottimo momento, arriva da due partite dove ha preso iniezioni di autostima, due risultati pesanti che danno fiducia a tutto l’ambiente», sottolinea, «mentre il Torino arriva da due sconfitte di fila in campionato e un passo falso in coppa Italia, ma soprattutto non avrà il suo giocatore più rappresentativo». Copparoni, opinionista nell’animo e grande conoscitore di ogni dettaglio del campionato, è sicuro: «Senza Zapata, il Torino deve ridisegnare un po’ tutto il suo sistema di gioco, deve trovare un nuovo modo di fare quel suo gioco d’attacco che è caratteristica di Vanoli».

Nella storia

Cagliari e Torino sono le piazze che hanno segnato la grande carriera del primo portiere che ha parato un calcio di rigore a Diego Armando Maradona, lasciando stupefatto un intero stadio San Paolo con la maglia del Torino, il 2 marzo del 1986. «Come mai sono andato via da Cagliari? La storia è nota, raccontarla mi fa pensare ancora a Gigi e al suo amore per il Cagliari». Copparoni è in concorrenza con Roberto Corti, Radice – fresco campione d’Italia con il Torino ed ex allenatore rossoblù – chiede insistentemente al dirigente Riva di poter arrivare a Copparoni. «L’estate 1978 Gigi mi dice “Rena, dobbiamo andare a Capo Boi, Radice ci vuole parlare”, in viaggio affrontiamo ancora una volta l’argomento di una possibile mia partenza, ero contrarissimo ma ovviamente dovevo fare quello che la società mi chiedeva. Insomma, Radice comunica a Riva che l’offerta del Torino per me è di 400 milioni di lire, una cifra che al Cagliari sarebbe servita per ripianare i debiti e saldare i cinque mesi arretrati di stipendi». Copparoni accetta e a Torino troverà la concorrenza spietata di Terraneo ma anche un ambiente speciale: «Queste’estate ho passato due settimane con Zaccarelli in Gallura, un amico vero».

La sfida

«Domenica sera sarà una partita delicatissima», sottolinea l’ex portiere poi diventato allenatore, «dopo una partenza brillante, il Toro si è un po’ seduto, il Cagliari ha messo a posto alcune cose. Rossoblù favoriti, vedremo cosa si inventerà VanoIi».

RIPRODUZIONE RISERVATA