Coppa: ussana e quartu volano 

Sabato di C1 dedicato alla Coppa Italia. In campo 10 squadre per la quarta giornata della fase a gironi che ha visto San Sebastiano Ussana e Quartu avvicinarsi alla qualificazione.

Girone A

Classifica equilibratissima nel girone A, con l’Ichnos Sassari che ha agganciato in vetta la Fanni Futsal a quota 7 punti. La squadra di De Souza, dopo aver vinto per 5-2 in campionato il derby sassarese la scorsa settimana, si ripete in campionato con lo stesso punteggio. A segno Fois con una doppietta, Fernandes, Dessanti e Cuccuru. A quota 6 punti c’è l’Happy Fitness, che ha battuto 8-7 il Babylon con le triplette di Rivas e Corrias e le reti di Fraumene e Jarju.

Girone B

Nel girone B ha preso il largo la San Sebastiano Ussana, salita a quota 9 punti in tre gare giocate. In casa contro il Villasor la formazione di Calabretta ha vinto 7-3 con le doppiette di Deiana e Mereu e le reti di Curreli, Cadoni e Piras. Turno di riposo per la Villacidrese.

Girone C

Il Quartu fa quattro su quattro nel girone C grazie al netto 8-3 interno sul Cus Cagliari. Protagonista Rafinha con cinque gol. A segno anche Cau (doppietta) e Serginho. Vince anche il Villaspeciosa 7-3 sul Futsal 4 Mori: doppietta di Atzori e gol di Pinna, Podda, Floris, Addari e Pistis.

Domani

Le squadre di C1 torneranno in campo tra domani e mercoledì per il turno infrasettimanale di Coppa Italia, valido per la quinta e penultima giornata della fase a gironi.

