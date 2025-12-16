Coppa Sardegna, Basoli vince la Kz2 ad Alghero 

La Pista del Corallo di Alghero è stata teatro dell’emozionante e partecipata 15ª Coppa Sardegna, ultimo appuntamento stagionale di karting a cui hanno preso parte anche piloti provenienti dalla Penisola.

Nella classe regina Kz2, successo di Giorgio Basoli. Dopo essere stato il più veloce in qualifica e aver rimediato una penalità di 5” che lo ha fatto scivolare in 4ª posizione in gara1,mil caglieritano si è riscattato con la vittoria in gara2 e in finale, ed è salito sul gradino più alto del podio davanti a Francesco Casiddu (1º in gara1) e Daniele Demartis.

Nella finale della Kzn, vittoria assoluta di Mattia Giannini, 1º in classe Under, davanti a Giovanni Murgia e Riccardo Melas, 3º assoluto e 1º in Kzn Over nonché vincitore in gara1. Simone Ruberti, invece, si è classificato 4º assoluto e 1º nella classe Rookie. Discorso a parte per la Kz Over50, vinta da Simone Simonti davanti a Renzo Lorenzoni (1º in gara1) e Giuseppe Pillai.

Nella Okn, a mettere in bacheca la coppa della vittoria assoluta è stato Luca Meloni, che si è aggiudicato la finale precedendo Alessio Caracci (vincitore di gara1 e 2) e Clelia Soddu in un podio tutto di classe Okn Junior. In 6ª posizione assoluta il vincitore di classe Okn, Michele Anedda, che ha preceduto Carlo Alberto Lepori, 7º assoluto e 1º in Okn Master. La Mini Gr. 3 è andata infine ad Alessio Butori, che si è aggiudicato la finale battendo di 0”4 Vincenzo Marrapodi, 2º davanti a Leonardo Demontis.

