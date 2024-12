Coppa sardegna, A Tormen la finale  

Con la 14ª Coppa Sardegna di Karting, che ha regalato un intenso weekend di gare sul nastro d’asfalto della Pista del Corallo di Alghero, è finita in archivio anche la stagione motoristica 2024. Una cinquantina di piloti si è data battaglia tra sabato e domenica e, alla fine, ad aggiudicarsi la classe regina Kz2 è stato il veneto Marco Tormen, pilota di Voltago che ha vinto la finale in 14’27”520 davanti a Francesco Casiddu, staccato di 0”321, e Giorgio Basoli, che ha rimediato 3” di penalità per il “musetto” del kart e ha chiuso a 1”929.

Nella Kzn Over50, successo di Simone Simonti, mentre Stefano Demontis ha conquistato la Kzn Rookie e Stefano Casula la Kzn Under davanti a Francesco Piu e Francesco Corrias, primo in Kzn Over. Con 0”2 di vantaggio sul francese Mathis Aumaitre, Leo Julian ha ottenuto il primato nella Okn, mentre in Okn Junior il primo è stato Alessio Caracci, con 1”65 di vantaggio su Alex Puligheddu. Infine, in Mini Gr.3, la Coppa Sardegna è andata a Samuele Lorenzoni che, come sopra, ha vinto il duello con Federico Podda con 1”696 di vantaggio.

«Gare davvero combattute e spettacolari, e sono soddisfatto di aver ricevuto, anche stavolta, feedback positivi dai team della Penisola e da quello francese», ha sottolineato l’organizzatore Antonio Dettori, presidente della K4 Mori.

