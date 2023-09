Coppa, prima giornata: in scena le cinque sarde 

Sarà ancora la Coppa Italia maschile ad aprire la stagione dell’hockey su prato.

Domani sono in programma le partite della prima giornata del Round 1. Cinque formazioni isolane, che già sono nei quadri della Élite e della serie A1, sono raggruppate nel girone D. Sono Amsicora, Cus Cagliari, Ferrini, HT Sardegna e Juvenilia Uras. Sarà un girone all’italiana, con l’ultimo turno previsto per il 21 ottobre, con una formula semplice: le prime due passeranno al turno successivo.

Questa la prima giornata di Coppa Italia: si comincia con Amsicora-HT Uras (Ponte Vittorio ore 15) e Ferrini-Juvenilia Uras (“Maxia” ore 17,30).

Volti nuovi

Non mancheranno facce nuove n ell’hockey sardo. Fra gli altri, lo spagnolo Juan Vall Turu, che esordisce con l’Amsicora, e il pakistano Niwanz nell’HT Sardegna, con il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Registriamo ritorni di peso nella Ferrini: fra le indiscrezioni, si parla dell’italo argentino, ed ex azzurro, Franco Quiroga. La Juvenilia Uras si affida ai suoi giocatori, giovani e meno giovani, cresciuti nel vivaio, mentre sembra che gli stranieri arriveranno per il campionato. Il Cus Cagliari entra in scena con un nuovo egiziano, Labdo, che affiancherà Anwar e Gadelkarim.

