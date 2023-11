Coppa: l’Ilva con l’Ossese cerca la grande rimonta 

Archiviata temporaneamente la pratica campionato, che vede l’Ilvamaddalena largamente in testa al torneo forte di otto punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, è tempo per gli isolani di concentrarsi sull’impegno infrasettimanale della Coppa Italia: oggi allo Zichina andrà in scena la semifinale di ritorno che vedrà i padroni di casa opposti all’Ossese. I sassaresi partono in vantaggio grazie al 2-0 maturato nell’incontro di andata al Walter Frau con i gol di Scanu e Madeddu realizzati negli ultimi dieci minuti, ma i ragazzi di Cotroneo venderanno cara la pelle e tenteranno il tutto per tutto per una clamorosa rimonta. Ne è certo il capitano Diego Di Pietro. «Sappiamo che partiamo in leggero svantaggio ma non è finita, siamo in fiducia e la vittoria di sabato ci ha dato ancora più autostima. Stiamo bene sia a livello mentale sia fisico, ci alleniamo duramente. Sappiamo che non sarà facile ma ci crederemo sino all’ultimo secondo, abbiamo preparato la partita come tutte le altre e poi come sempre sarà il campo a dare il proprio verdetto. La coppa è senz’altro un obiettivo, arrivati a questo punto della competizione chiunque desidera vincere. Vogliamo andare avanti per raggiungere la finale e regalare ulteriori gioie ai nostri tifosi».

L’altra metà del tabellone vede opposte Bosa e Sant’Elena. La finalissima è prevista per sabato 30 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA