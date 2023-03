Coppa, la Dinamo cerca la rivincita con Sesto (e Schio) 

Sassari. «Anche in Coppa Italia dobbiamo giocare il nostro basket felice», dice il coach Antonello Restivo alla vigilia della Final 8 di Campobasso. Mai una squadra sarda era arrivata alla Coppa Italia di basket femminile, ma la Dinamo non vuole accontentarsi e proverà a superare i quarti domani alle 15 contro il Geas Sesto San Giovanni sul parquet di Campobasso che ospita la manifestazione. Chi vince se la vedrà con Schio (o Ragusa). Gli altri accoppiamenti dei quarti vedono opposte Venezia e San Martino di Lupari, Virtus Bologna e Campobasso. È la terza sfida alla formazione milanese e non è neppure l'ultima visto che il Geas sarà pure l'avversaria nei quarti scudetto, dato che è arrivata quinta, alle spalle della sorprendente squadra sassarese.

Il tecnico Restivo spiega: «Ci prepariamo con gioia e tranquillità e consapevolezza. Cercheremo di impostare la nostra pallacanestro sperando non sia consentito il gioco sporco, perché il Geas cerca di mettere le mani addosso e questo non ci piace molto. Noi dobbiamo enfatizzare il nostro basket che è un basket felice, di sintonia in difesa e in attacco».

L'avversaria

Proprio il Geas tre settimane fa ha inflitto una sconfitta pesantissima a Sassari: 83-49: “Quella gara non l'abbiamo proprio giocata mentalmente. Noi partiamo agressivi in difesa per essere poi aggressivi in attacco, ma in quella gara di aggressività ne avevamo poca. Ora invece veniamo da due buone prestazioni contro squadre di Eurolega come Virtus Bologna e Schio. Dovremo cercare di correre e per farlo dobbiamo controllare i rimbalzi in difesa perché il Geas manda tre giocatrici a rimbalzo proprio per dare fastidio e non far correre le avversarie».

Il Geas propone come pivot e alipivot la croata Begic, l'americana Moore e l'italiana Trucco (tutte intorno al metro e novanta di altezza), mentre tra le esterne le migliori sono i play Bestagno e Gorini e le guardie Dotto e Holmes. Probabile che Sesto San Giovanni riproponga una difesa ruvida, cercando di innervosire il play Carangelo e il jolly Makurat che l'aiuta a portar palla, ma la Holmes della Dinamo può risultare devastante con la palla in campo aperto.