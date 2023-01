Coppa Italia, trionfa il Budoni 

CARBONIA 8

Budoni (dcr) 9

Carbonia (4-3-1-2) : Idrissi (31’ st Kirby); Fabio Mastino, Isaia, Andrea Mastino, Pitzalis; Serra, Porcheddu, Hundt; Muscas; Monteiro (32’ st Agostinelli), Mancini (32’ st Dore). In panchina Orrù, Fidanza, Deluna, Sartini, Pintus, Cocco. Allenatore Mingioni.

Budoni (3-4-2-1) : Faustico; Caparrós, Farris, De Goicoechea; Assoumani (6’ sts Rossi), Scioni (11’ st Ortenzi), Greco, Raimo; Santoro (6’ sts Ndiaye), Spano (7’ pts Lancioni); Meloni. In panchina Riccio, Steri, Diaw, Lamacchia, Diop. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Salvatore Fresu di Sassari.

Reti : 23’ st Meloni, 38’ st Serra, 3’ sts Agostinelli, 17’ sts Meloni (r).

Sequenza rigori : Lancioni (Budoni, gol), Porcheddu (Carbonia, gol), Farris (Budoni, gol), F. Mastino (Carbonia, gol), Meloni (Budoni, gol), Agostinelli (Carbonia, gol), Ndiaye (Budoni, sbagliato), Dore (Carbonia, gol), Greco (Budoni, gol), Hundt (Carbonia, sbagliato), De Goicoechea (Budoni, gol), Muscas (Carbonia, gol), Caparrós (Budoni, gol), Pitzalis (Carbonia, gol), Raimo (Budoni, gol), A. Mastino (carbonia, sbagliato).

Abbasanta. L’atto finale di Coppa Italia di Eccellenza vede trionfare ai rigori il Budoni dell’ex Giuseppe Meloni, autore una doppietta nei 120’ di gara. Al Carbonia è mancato un briciolo di fortuna, perché ha subito il gol del 2-2 nel 2’ di recupero dei supplementari. «Ci abbiamo creduto sino alla fine», la gioia al termine della gara dell’allenatore Cerbone.

La gara

Parte bene il Budoni, con Meloni fermato dal fuorigioco due volte . Al 10’ ottima occasione per il Carbonia con Muscas, palla a lato. Dieci minuti più tardi Monteiro in contropiede viene anticipato da Faustico in uscita. Al 28’ Idrissi respinge di pugno la punizione di Greco .Al 5’ della ripresa Santoro impegna Idrissi con un sinistro dal limite, palla in angolo. All’11’ un tiro cross di Fabio Mastino attraversa lo specchio e non trova la deviazione di tre compagni. Al 23’ il vantaggio: Raimo da sinistra pesca Meloni sul secondo palo che di testa non perdona. Al 33’ azione fotocopia, ma Assoumani manda fuori. Al 38’ il Carbonia col capitano Serra trova il pareggio. Nel finale Meloni non sfrutta due occasioni . Si va ai supplementari.

L’extra time

Due occasioni nel primo supplementare per il Budoni: Kirby salva su colpo di testa di Meloni, poi Santoro manda a lato. Nei secondi 15’ Kirby interviene su Meloni, poi Agostinelli servito in profondità segna con un pallonetto il vantaggio per il Carbonia. A tempo scaduto l’arbitro fischia un penalty per il Budoni trasformato da Meloni. Si va ai rigori, le squadre ne tirano otto ciascuna. Decisivo l’errore finale di Andrea Mastino, che colpisce la traversa.

Le reazioni

«Ci abbiamo creduto sino alla fine», il commento del tecnico Cerbone, «dedico la vittoria a mio padre e al presidente Marroni, mancati il giorno che è cominciata la Coppa e a inizio stagione». Deluso Mingioni, allenatore del Carbonia: «La vittoria è sfuggita per pochissimo, rimane la grande prestazione dei ragazzi. Abbiamo provato a giocare il nostro calcio contro un avversario forte, siamo stati bravi. Purtroppo il calcio è crudele».

