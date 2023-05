Coppa Italia, Tharros inarrestabile 

Una Tharros inarrestabile continua la sua corsa anche nelle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria. A tre settimane dalla conquista della storica promozione in serie C, la matricola terribile punta dritta alle semifinali della competizione nazionale, da detentrice del trofeo ragionale messo in bacheca tre mesi fa.

In semifinale

Le ragazze di Lella Giglio superano a pieni voti e con uno score incredibile la fase a gironi, con la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi sull’Academy Ladispoli e su L’Aquila 1927, le oristanesi (nell’unico turno casalingo) vincono anche lo scontro diretto con le campane del Villaricca Calcio, con un netto 6-2, che consente alle biancorosse di vincere il girone a punteggio pieno e di accedere alle semifinali. La quaterna della bomber Maura Mattana e la doppietta di Alessia Rattu indirizzano una gara senza storia (contro un avversario che si è presentato al Comunale di Oristano con tredici giocatrici in rosa) e consegnano alla squadra sarda una storica qualificazione. Nove punti in tre gare, sedici reti fatte e tre subite: questi sono i numeri (straordinari) di una squadra, che presenta il suo biglietto da visita al prossimo avversario, il Catania, che nel pomeriggio di ieri l’ha spuntata sul Molfetta è si giocherà l’accesso alla finale con la squadra del presidente Tonio Mura.

Torres bloccata

Salta invece l’ultimo turno della stagione di serie B della Torres. La squadra di Elio Garavaglia avrebbe dovuto volare domenica di buon mattino alla volta del Veneto, per la sfida con il Cittadella, ma un problema tecnico all’aereo ha bloccato le rossoblù all’aeroporto di Alghero. Nonostante la volontà della società di voler giocare la gara, la partita non si è disputata e in settimana è atteso il comunicato della Federazione che si esprimerà in merito. Probabile a questo punto il rinvio della partita a data da destinarsi, considerate le cause esterne rispetto alla responsabilità della società sassarese che hanno impedito il normale svolgimento della gara. La Torres è reduce dalla sconfitta interna con il Chievo Verona che però non ha impedito alle rossoblù di festeggiare ugualmente la permanenza in serie B.