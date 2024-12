Coppa Italia, successo per il nuorese Gigliotti  

La Coppa Italia di Lotta Stile Libero, disputata nel weekend al PalaPellicone di Ostia, si è conclusa col trionfo nella 97 kg Over 17 del nuorese Edoardo Gigliotti. Il lottatore barbaricino, dopo essersi aggiudicato entrambi gli incontri del Gruppo B, ha completato l’opera imponendosi prima in semifinale sul perugino Nicola Rosignoli per 3-1 (10-1) e poi in finale su Simone Labellarte Zuccaro per 3-0 (6-0). A rappresentare il Gigliotti Team Nuoro, che nella classifica a squadre ha chiuso 17º nella categoria Over 17 e 33º nella Under 17, è stato anche il giovanissimo Francesco Soddu che, all’esordio nella 55 kg U17, ha chiuso 11º senza vittorie.

La Athlon Sassari (25ª società nella Over e 27ª nella Under) ha portato a casa il 3º posto di Simone Solinas nella 57 kg Over17 e i piazzamenti di Nicola Giuseppe Bodano (7º nella 71 kg U17), Nicolò Solinas (9º nella 80 kg U17) e Alessio Solinas (12º nella 61 kg Over17).

Ha messo in bacheca il buon 3º posto conquistato da Vanni Lai nella 125 kg Over 17, anche l’altro sodalizio turritano presente a Ostia coi propri atleti, la Piroddu Extreme, che si è classificata 27ª tra le società nella Over e 33ª nella Under, categoria in cui ha schierato Leonardo Angelo Pinna, 17º nella 71 kg.

