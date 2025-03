Coppa Italia, si gioca la semifinale d’andata A Empoli c’è il Bologna 

La notte di Empoli-Bologna, gara uno. Si gioca alle 21 alla Computer Gross Arena e per la prima volta nella sua storia l'Empoli gioca una semifinale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Torino, Fiorentina e Juventus nei turni precedenti, con gare uniche in trasferta, i toscani ritrovano il proprio pubblico per la sfida d’andata. La città sta vivendo con una certa trepidazione il momento, con la salvezza a rischio e la sfida di stasera che arriva a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Cagliari, domenica, ancora a Empoli.

Roberto D'Aversa, allenatore che in questa Coppa Italia ha sempre fatto giocare i giovani e chi aveva bisogni di minutaggio. è anche lui alla prima semifinale: «Come già detto altre volte, non è che se passi un turno poi devi ragionare in modo diverso. Se siamo qua è anche per le prestazioni di Seghetti, di Tosto, di Konate. Insomma dei ragazzi che ho sempre messo in campo in questa Coppa. Questo ci riempie di orgoglio, superare Torino, Fiorentina e Juventus con i giovani cresciuti qui è motivo d'orgoglio. Non vedo perché cambiare gestione quindi, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l'obiettivo primario che è il campionato». Con una precisazione: «Non voglio sentir parlare di campionato, ora c’è solo la Coppa Italia. Tutti ci danno già per spacciati, ma era così anche nei turni precedenti. Nel calcio può succedere di tutto. Giochiamo sereni e senza pressione». L'Empoli arriva con due squalificati in campionato che potrebbero giocare stasera, Gyasi e Fazzini. Presenza di oltre 10 mila persone, di cui 4 mila da Bologna. Preparata una sciarpa celebrativa speciale e una coreografia nella Maratona dei tifosi toscani che sarà da ricordare.

Qui Bologna

I rossoblù tornano in semifinale a distanza di 26 anni dalla stagione 98-99, quando si fermarono al cospetto della Fiorentina. In palio c'è una finalissima (con Inter o Milan) per il trofeo che manca addirittura dalla stagione 1973-74, quando i rossoblù alzarono poi la Coppa battendo il Palermo in finale ai calci di rigore e che assicurerebbe un posto in Europa League. All'appuntamento il Bologna arriva dopo la vittoria sul Venezia, quinta consecutiva in campionato. La squadra di Italiano è in salute, al netto dell'assenza di Castro, reduce da una contusione rimediata in nazionale, ma che sarà al seguito della squadra, fatto che la dice lunga sull'entusiasmo nell'ambiente rossoblù. Fiducia che, garantisce Italiano, non si trasformerà in eccesso al cospetto di un'Empoli terzultimo in campionato: «Non commetteremo l'errore di sottovalutare l'Empoli e non dimentichiamo quelle persone che sono venute al centro sportivo dandoci il senso dell'importanza del momento che viviamo». Anche senza Castro, ma con i rientri di Lykogiannis e De Silvestri, Italiano potrebbe schierare Ndoye e Dominguez a sostegno di Dallinga o Odgaard, con Fabbian sulla trequarti. In mediana, spazio a Freuler e potrebbe tornare Pobega, mentre a protezione di Skorupski tornerà Lucumi al centro, con Beukema e Holm che si giocano una maglia tra corsia destra e sinistra.

