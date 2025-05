Coppa Italia, poi la promozione L’Ittiri scrive la storia e va in B 

Promozione in B e la conquista della Coppa Italia di categoria: nel campionato di serie C regionale femminile la regina indiscussa è l’Ittiri. Una stagione trionfale con tredici vittorie e un pareggio per centrare la storica promozione nella B nazionale. «Dopo una stagione del genere ogni parola potrebbe essere superflua», dice l’allenatore Raffaele Vacca. «Non partivamo come favorite ma piano piano abbiamo capito che eravamo forti, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia». Il segreto? «Un gruppo fantastico di ragazze: sono state tutte protagoniste, anche quelle che hanno giocato meno».

La società

«Ci siamo meritate promozione e Coppa», esordisce subito Serena Trenta, giocatrice e fondatrice della squadra femminile dell'Ittiri. «Abbiamo iniziato cinque anni fa, grazie alla passione di alcune di noi nel voler dare vita ad una squadra di calcio a 5, in una cittadina di 8000 abitanti. Tanti sacrifici, alcune batoste, e ora raccogliamo i risultati meritati». Unica amarezza: «la partita persa a tavolino nella fase nazionale di Coppa Italia per inagibilità del campo. Ora speriamo che il Comune di Ittiri provveda per adattare al meglio la struttura in cui si svolgono gli allenamenti. Noi intanto ci prepariamo per la nuova avventura in serie B». Felice Vittoria Ruda, dirigente accompagnatrice: «Ho visto nascere questa squadra dal nulla. Poi siamo cresciute ed è nato un progetto interessante che sta dando i suoi frutti. Ora, dopo cinque anni, abbiamo realizzato un sogno chiamato serie B. Il legame che si è creato va oltre il campo, oltre le vittorie e le sconfitte. Avendo vissuto sin dalle sue origini questa squadra, non posso che essere orgogliosa del percorso fatto e della crescita di tutte».

In campo

L’ittiri ha chiuso al primo posto in un testa a testa con il Città di Cagliari, staccato di quattro punti. «È stata una stagione unica, ricca di soddisfazioni frutto di un impegno costante e della grande passione che hanno sempre contraddistinto il nostro gruppo», sottolinea Maria Luisa Cossu, capitano della squadra. «Il punto di svolta è stato sicuramente il successo nella finale di Coppa Italia: abbiamo raggiunto la consapevolezza che ci serviva per ambire alla vittoria del campionato. Una volta in vetta sapevamo che non avremmo potuto sbagliare niente: la forza è l’unione del gruppo ha fatto la differenza». Sulla stessa linea anche la giocatrice Arianna Dasara: «Sono davvero orgogliosa del percorso che abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo lavorato tanto, con costanza e sacrificio, e i risultati sono arrivati grazie all’impegno di tutte: siamo cresciute come squadra e come gruppo. La promozione è il frutto di un grande lavoro collettivo ognuna ha dato il massimo, e si è creato un legame forte che ci ha permesso di superare i momenti più difficili».

