Coppa Italia,  oggi in programma Arborea-Tharros 

Vanno in scena oggi quattro incontri validi per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione.

Alle 19 si gioca la partita di andata Arborea-Tharros, il derby dell’Oristanese, con la partita di ritorno prevista fra una settimana, mercoledì 9 settembre, a campi invertiti e alla stessa ora. «È la prima uscita ufficiale», commenta il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu, «arriviamo dopo circa due settimane di lavoro intenso e due sgambate contro l’Under 17 della Tharros e il Furtei. Ora si fa sul serio, questa gara sarà importante in vista della preparazione al campionato, che inizierà il 14 settembre. Ci teniamo a fare bella figura: la rosa è stata rinnovata e tutti i giocatori vogliono mettersi in mostra».

I triangolari

Sempre oggi, ma alle 17, si giocheranno le partite della seconda giornata dei triangolari, sempre valide per i sedicesimi. Il programma: Castiadas-Baunese (riposa Jerzu; nella prima giornata Baunese-Jerzu 1-2), a Thiesi Macomerese-Thiesi alle 18 (riposa Bosa; prima giornata Bosa-Macomerese 4-0) e – a Mulinu Becciu – Vecchio Borgo Sant’Elia-Calcio Pirri (riposa Selargius; prima giornata Pirri-Selargius 1-2).Le gare di ritorno e quelle della terza giornata dei triangolari si disputeranno tra sabato 6 e domenica 7 settembre.

Il programma

Queste le partite in programma sabato 6 settembre: alle 17 Bonorva-Atletico Bono (andata 1-2), alle 17.30 Samugheo-Ghilarza (1-1) e alle 18 Tuttavista-Ozierese (1-7). Domenica alle 17, invece, sono in programma Campanedda-Li Punti (2-2), Coghinas-Castelsardo (1-1), Freccia Parte Montis-Terralba (1-3), Luogosanto-Arzachena (1-1), San Giorgio Perfugas-Alghero (1-6), Tonara-Ovodda (2-2), Usinese-Stintino (1-0), Uta-Cus Cagliari (1-1) e Villacidrese-Guspini (2-3).

Per quanto riguarda i triangolari, si giocheranno Jerzu-Castiadas (riposa Baunese), Selargius-Vecchio Borgo Sant’Elia (riposa Pirri) e Thiesi-Bosa (riposa Macomerese).

