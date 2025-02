Coppa Italia, l’Ossese insegue un sogno 

Ossi. Una valigia, un biglietto in mano e lo sguardo verso est. Gli occhi della provincia guardano in direzione della Capitale, alla ricerca di un’impresa. Roma attende, Ossi parte. Un manipolo di cinquanta tifosi e accompagnatori ossesi soffierà, oggi alle 15 sugli spalti del campo “Don Pino Puglisi”, dietro ai ragazzi di Giacomo Demartis, freschi campioni della Coppa Italia di Eccellenza sarda. In palio c’è metà del pass per accedere ai quarti della fase nazionale (la gara di ritorno sarà al “Walter Frau” tra una settimana) e continuare il cammino latistante per rincorrere la Serie D.

Memoria storica

Un traguardo inimmaginabile tempo fa per chi, come Antonio Sanna, segue le peripezie dei bianconeri da quindici stagioni. «Sono arrivato all'Ossese per la prima volta nel 2005 come vicepresidente e la squadra era appena retrocessa in Terza Categoria. Fortunatamente in questi anni ci sono state più gioie che delusioni», commenta uno degli storici soci del club. «La fede per l’Ossese mi è stata trasmessa da mio padre, tra i fondatori di questa società. Mai ci saremmo aspettati di prendere navi e aerei per assecondare questa passione. Riguardo all’avversario: le sensazioni sono positive. Affronteremo una buona compagine ma andremo tranquilli per fare la nostra partita. Sperando sia in linea con le ultime giocate in questa competizione».

L’avversario

Roma ovest, Suburbio Aurelio. A ridosso del grande raccordo anulare sorge la frazione di Montespaccato, in cui nacque nel 1968 l’omonimo gruppo sportivo. Vincitore della Coppa Italia di Eccellenza laziale e secondo in classifica in campionato, il Montespaccato vola sulle ali dell’entusiasmo. I risultati sul campo premiamo il percorso felice di una società capace di invertire il trend negativo che la vedeva, nel 2018, lavatrice di soldi sporchi della malavita ed ora un modello da seguire. Sia per aver promosso l’azionariato popolare come forma di gestione societaria, sia per aver dato vita col progetto “Talento & Tenacia”, alla rigenerazione sociale delle periferie.

Guidati dal tecnico Andrea Bussona i capitolini proveranno ad imporsi, consci che a parità di vittorie tra le due sfide sarà vitale siglare un gol in gol in più per passare il turno.

