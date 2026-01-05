Coppa Italia, le Women eliminate da Schio 

Famila Schio 88

Dinamo Sassari 56

Wuber Schio : Verona 14, Zandalasini 8, Keys 7, Shepard 21, Laksa 18, Sottana 8, Zanardi 2, Conde NE, Andrè 7, Badiane 3. Allenatore: Lapena

Banco di Sardegna SS : Richards 10, Carangelo 6, Poindexter 8, Boros 9, Treffers 14, Sammartino, Trozzola, Spinelli 2, Egwoh 4, Turel 3. Allenatore: Citrini

Arbitri : Salustri, Pelicani, Bartoli

Parziali : 33-17; 54-31; 79-47.

Note. Percentuali di tiro: Schio 33/72 (9/22 da tre); Sassari 21-58 (6/21 da tre). Tiri liberi: Schio 13/18; Sassari 8/14. Rimbalzi: Schio 16 off 36 dif (Shepard 11); Sassari 5 off 25 dif (Treffers 8).

L'avventura nella Coppa Italia femminile termina in semifinale per la Dinamo Women che non può arginare lo strapotere fisico e tecnico delle pluricampionesse di Schio. Il finale è di 88-56.

Per provare a giocarsela meglio la squadra sassarese avrebbe dovuto essere più riposata, ma ha speso tante energie domenica per vincere i quarti contro il Geas.

Cenni di cronaca

Gara che le vicentine hanno messo subito in discesa: 13-2 dopo quattro minuti e +16 alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione bella reazione della squadra di Citrini con un break di 8-0 ma Schio ha nella ex Shepard (doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi) un totem dentro l'area che acuisce la differenza a rimbalzo e così le campionesse d'Italia riescono ad andare al riiposo su un rassicurante +23.

Secondo tempo senza storia. La Dinamo Women continua a lottare ma senza la forza per riaprire la gara. Il tecnico Citrini dà spazio a tutte e dieci le giocatrici sia come premio per aver raggiunto la semifinale, sia per tenere tutte in condizione in vista della ripresa del campionato che vedrà le sassaresi impegnate al PalaSerradimigni contro il Brixia. Obiettivo: tornare alla vittoria per difendere il posto nei playoff scudetto.

