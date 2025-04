Coppa Italia, la finale a Ghilarza 

La stagione del Lanusei è stata sinora stupefacente. Ma per essere perfetta manca ancora un passaggio: la squadra dell’allenatore Alberto Piras deve andare a Ghilarza e sollevare la Coppa Italia di Promozione.

Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo la conquista dell’Eccellenza. Mercoledì alle 17 sarà il Coghinas a travestirsi da diavolo per guastare i piani degli ogliastrini. Per il Lanusei sarà l’atto finale della stagione, l’ultima fatica di un’annata già di per sé brillante. Sul neutro di Ghilarza la formazione che ha dominato il girone A (domani ultima, ininfluente gara di campionato a Castiadas) sogna il double e dalle parti del Lixius i pensieri degli addetti ai lavori corrono verso la sfida finale.

Probabile che in vista dell’ultimo atto il tecnico di Bari Sardo praticherà un robusto turnover per preservare i big, da Martins a Gabriel Silva passando per Pedro Caeiro e Federico Usai. Per gli avversari, stando alla classifica attuale, quel match potrebbe rappresentare una tappa di avvicinamento al primo impegno dei playoff, in programma il successivo 4 maggio, la cui griglia di partenza verrà determinata domani. Nel girone B i giochi per accedere agli spareggi promozione sono ancora aperti: ci sono quattro squadre in corsa per due posti. Con il Buddusò già promosso, si va dai 65 punti dell’Usinese (secondo) ai 62 del Bonorva. In mezzo proprio il Coghinas (domani pomeriggio in casa con lo Stintino) e il Luogosanto, entrambi a 64. Se la formazione di Paolo Congiu dovesse chiudere al terzo posto affronterebbe un’altra ogliastrina, il Tortolì. Il futuro è ancora tutto da scrivere. Sia per l’una che per l’altra finalista.

