Coppa Italia: il Latte Dolce esce di scena 

Trastevere 2

Latte Dolce 0

Trastevere (3-4-3) : Foschini, Pandimiglio (15’ st Crescenzo), Santovito R. (44’ st De Petris), Cesari, Conti, G. Santovito, Bertoldi, Ferramisco, Sebastiani (24’ st Mastropietro), Cacheiro (38’ st Baldari), Crovello (15’ st Fragnelli). In panchina Semprini, Rosati, Galofaro, Calderoni, Rossi. Allenatore Cioci.

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti (47’ st Tugulu), Salaris (18’ st Aru), Pilo (32’ st Fiorentino), Patacchiola, Russu, Piredda, Nurra (10’ st Pireddu), Olivera, Grassi, Di Paolo (10’ st Scognamillo), Canu. In panchina Dessena, Marcangeli. Allenatore Giorico.

Arbitro : Traini di San Benedetto del Tronto.

Reti : 33’ st Bertoldi (r), 43’ st Mastropietro.

Note : ammoniti Pilo, Salaris, Cesari.

ROMA. Trasferta amara in terra capitolina per il Latte Dolce, eliminato dai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D da un convincente Trastevere.

La gara

Iniziano con coraggio i sassaresi con gli spunti del lesto Nurra sull’out di destra che portano i primi calci d’angolo della gara. Il Trastevere attende e aumenta, con pazienza, il raggio d’azione: al 12’ Crovello arriva vicinissimo al gol del vantaggio ma sciupa un assist radente di Pandimiglio. Il forcing dei padroni di casa continua, con un possesso palla ordinato, alla ricerca dell’imbucata vincente bloccata dal duo Patacchiola-Russu, attento nelle letture difensive. Al 26’ Congiunti si veste da supereroe e nega il gol, in rapida successione, a Sebastiani (staffilata centrale) e Cacheiro (tap-in). I sassaresi si scuotono sopo lo spavento e provano a riemergere, a tentoni, con la pressione del generoso Di Paolo e le sportellate di Grassi, abile al 42’ nel rubare palla a R. Santovito, meno nel calciare alto e non vedere Nurra da solo al centro dell’area.

Uno-due

La ripresa riparte con gli stessi 22 e con il Trastevere ancora in avanti. Da subito salgono in cattedra Cacheiro e Sebastiani: tiro a botta sicura del primo (15’), in cui è provvidenziale l’intervento di Patacchiola; girata velenosa del secondo (5’), che poi spara alto (23’). Al 28’ Congiunti si supera su Conti e Mastropietro tenendo in piedi la “baracca” che crolla col penalty siglato da Bertoldi al 33’ . Olivera (al 39’) prova a riagguantare il pari con un bolide finito poco alto, ma è Mastrangelo (43’) a chiudere i conti con un guizzo. Florentino, al 47’, manda in archivio il match con un palo in volée.

RIPRODUZIONE RISERVATA