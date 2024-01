Coppa Italia, il Gabbiano non dà scampo al Cus 

È stata una bella avventura, ma è durata poco, lo spazio di una partita e tre set. Il Cus Cagliari esce dalla Coppa Italia della serie A3 di volley, battuto 3-0 dal Gabbiano Mantova (25-20, 25-19, 25-22). Si è giocato a Mantova per la migliore classifica in campionato degli avversari, primi nel girone Bianco (il Cus occupa la quarta posizione).

La trasferta è stata affrontata con la non nascosta intenzione di dare battaglia, ma la squadra di Ammendola si è trovata di fronte un sestetto determinato e per nulla scosso dalla sconfitta di sabato scorso, la prima in campionato. Tornano a tempo pieno Kindgard e Calarco, che entra nel corso del primo set.

Mantova parte a spron battuto ma il Cus si riavvicina con un muro di Ambrose (8-7) e impatta con Marinelli sull’11-11. È la prima e l’ultima che il Cus resta attaccato agli avversari. Novello, Yordanov e Parolari picchiano duro, il Cus resta in partita ma subisce un break decisivo nella fase finale. Nel secondo set Mantova scava subito un solco, 6-1 e 13-7. Novello mette a terra il tredicesimo punto con una potente schiacciata ma si fa male alla caviglia. L’uscita del miglior realizzatore mantovano non sposta gli equilibri. Terzo set, due ace di Parolari mandano Mantova a +3 a inizio set. Quel vantaggio viene amministrato, il Cus non riesce a ridurlo nonostante ci provi in tutti i modi, ma ricezione e contrattacco avversari concedono ben poco.

