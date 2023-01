Coppa Italia, fine corsa per la Cos 

Puteolana 2

Cos 1

Puteolana (3-5-2) : Lamberti, Amelio (9’ st Romeo), Calvanese, Escobar, D’Ascia, D’Ancora, Gatto (39’ st Trazza), Grieco, Magnavita, Guarracino (25’ st Caliendo), Cappa. In panchina Papa, Avella, Haberkon, Giuliano, Rimoli, Aruta. Allenatore Salvatore Marra.

Cos (3-4-3) : De Luca, Zoppi (1’ st Laconi), Derbali, Zanoni, Ganzerli, Cadau, Demontis, Manca (19’ st De Mutiis), Piroddi (1’ st Ladu), Villa (1’ st Piredda), Nurchi. In panchina Moro, Loi, Vesi, Massoni, Contu. Allenatore Antonio Carta (Loi squalificato).

Arbitro : Benito Saccà di Messina.

Reti : 7’ pt e 9’ st Guarracino, 22’ st Nurchi.

Note : ammonito D’Ancora.

Pozzuoli. Termina agli ottavi di finale l’avventura in Coppa Italia per la Cos, battuta (2-1) a Pozzuoli dalla Puteolana. Pesano i gol di Guarracino in avvio di primo e secondo tempo. La rete di Nurchi, che ha riaperto la gara, ha fatto sperare ma nel forcing finale il portiere ospite ha blindato la porta. Da segnalare anche un palo colpito da Ladu.

La cronaca

Dopo appena 7’ la Cos si ritrova a rincorrere: Guarracino, lanciato a rete, si presenta davanti a De Luca e lo trafigge. Inutili le proteste dei gialloblù che ritenevano irregolare la posizione dell’attaccante. Al 13’ conclusione di Villa a fil di palo. Al 25’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Piroddi da buona posizione spara alto. Al 37’ D’Ascia s’invola sulla sinistra e crossa al centro, Guarracino devia di testa e De Luca salva col piede. Al 43’ Piroddi, dalla sinistra, supera due uomini, si accentra e calcia ma il portiere Lamberti blocca a terra.

Si riparte

Nella ripresa, al 7’ cross di Amelio per Cappa che non trova lo specchio. È il preludio al gol che arriva 2’ dopo ancora con Guarracino, che insacca su un traversone dalla destra. La Cos al 22’ accorcia: Nurchi riceve palla a centrocampo, si dirige in velocità verso la porta avversaria, supera un uomo, entra in area e batte Lamberti. Al 25’ l’occasione del pari: Nurchi smarca Ladu che calcia a botta sicura, Lamberti devia in angolo. Al 28’ cross rasoterra di Laconi per Demontis che sfiora il palo. Al 35’ ci prova Ladu dalla distanza, Lamberti in tuffo respinge. Al 45’ Lamberti devia sul palo una conclusione di Ladu. Al 49’ Ladu sfiora la traversa.

