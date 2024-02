Coppa Italia femminile, oggi la finale Athena-Real Sun  

É il grande giorno della finalissima della Coppa Italia femminile. Alle 18,30 l’arbitro Samuele Giudice di Sassari, al comunale “Ittiri Spint” di Ittiri, dirige l’ultimo atto della competizione. A contendersi il trofeo regionale saranno Athena Sassari e Real Sun Service.

La sfida nella sfida è anche un derby tra le due formazioni sassaresi che partecipano per la prima volta al torneo di Eccellenza, e che si presentano alla finale, dopo aver superato autorevolmente sia la fase a gironi che le rispettive sfide di semifinale. La Real Sun Service di Pasquale Lepori ha chiuso il girone A al primo posto da imbattuta, con 7 punti (due vittorie e un pareggio) e in semifinale ha eliminato la seconda classificata del girone B, la Pgs Audax Frutti d’Oro per 4-1. Le rossoblù allenate da Luigi Cuccureddu si sono piazzate invece al secondo posto dello stesso girone con 6 punti (due successi e una sconfitta) estromettendo a sorpresa la Torres (arrivata terza), grazie al netto successo nello scontro diretto per 5-1. In semifinale le sassaresi hanno poi strappato il pass per la finalissima, superando il Pula leader del girone B per 4-2.

Le debuttanti

Le due matricole terribili stanno legittimando il loro ottimo momento anche in campionato, che riprende dopo la sosta il prossimo weekend, con la prima giornata di ritorno. Athena Sassari e Real Sun Service condividono infatti il secondo posto con 18 punti, alle spalle della capolista Torres, che le precede di 2 lunghezze. Questo pomeriggio la sfida si sposta sulla Coppa Italia di categoria: in palio il primo trofeo stagionale e la possibilità di poter disputare le fasi nazionali in programma a metà maggio.

