Coppa Italia di C, passa la Tharros 

La Tharros accede agli ottavi della Coppa Italia femminile di Serie C superando nel doppio confronto il Caprera. In Eccellenza finisce in parità (0-0) il big match della quarta giornata di campionato tra Torres e Real Sun Service.

Tharros agli ottavi

Saranno dunque le oristanesi a proseguire il percorso in Coppa Italia: dopo il 3-0 dell’andata firmato da Rattu, Scalas e Mattana, hanno battuto anche nella gara di ritorno il Caprera, in questo caso per 1-0, grazie a un colpo di testa di Mattana. Le biancorosse torneranno in campo il 14 gennaio con la ripresa del campionato di Serie C.

Derby in parità

La Torres riscatta solo in parte la pesante sconfitta (5-1) nel recupero della prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza (girone A) contro l’Athena Sassari, con un pari nell’altro derby di campionato col Real Sun Service terminato a reti bianche. Le rossoblù comandano il torneo con dieci punti dopo il successo nel terzo turno (1-0 sull’Atletico Uri), seguite proprio dal Real a quota otto. La quarta giornata di Eccellenza si era aperta con l’anticipo di sabato tra Tortolì e Atletico Uri: ad aggiudicarsi la sfida sono state le ospiti con un netto 5-1 siglato dalla rete di Piras, che ha sbloccato il risultato, e dalle doppiette di Chessa e Cherubini. Di Lotto il gol delle ogliastrine, che chiudono la classifica a zero punti. Domenica si sono affrontate Maracalagonis e Selargius: per le granata prima vittoria stagionale (4-3).

Tra Coppa e campionato

Ha riposato il Pula (reduce dal 10-1 sul Tortolì della terza giornata), che nella sfida valida per il terzo turno del girone B della Coppa Italia di categoria ha sconfitto le ragazze della Pgs Audax Frutti d’Oro a domicilio per 4-1: di Tului, Velasquez, Torresan e Rundini le reti biancorosse, mentre per le locali il gol è stato messo a segno dall’ex Cagliari Serra. Il Pula ha vinto a punteggio pieno il suo girone di Coppa Italia e accede alle semifinali. Nel posticipo della quarta giornata, infine, a Oristano l’Athena Sassari (reduce dal 2-2 con la Real Sun Service) ha superato 5-2 la Pgs Audax Frutti d’Oro (vittoriosa una settimana fa sul Selargius 13-1). Il programma della quinta giornata: Atletico Uri-Pula; Pgs Audax Frutti d’Oro-Torres; Maracalagonis-Athena Sassari; Real Sun Service-Tortolì. Riposa il Selargius.

