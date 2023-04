Coppa Italia di B, Sarroch a caccia del primo trofeo 

«Ci siamo meritati di poter affrontare questa partita. Sappiamo che sarà un match da dentro o fuori ma vogliamo goderci questa esperienza fino in fondo». Parole di Marco Franchi, coach del Sarroch dei record pronto a giocarsi le sue carte in una storica final four di Coppa Italia di B maschile. «Sfideremo l’Acqui Terme, squadra che sta facendo bene e con un ottimo roster», racconta il tecnico quarantunenne, «Il livello di queste gare sarà sicuramente molto elevato. Noi però dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto finora. In campionato abbiamo affrontato formazioni contro le quali abbiamo dovuto giocare un’ottima pallavolo per riuscire ad ottenere la vittoria».

Attesa

Dopo aver centrato il 22° successo consecutivo nel gruppo G in casa del Campobasso, i gialloblù scenderanno quindi in campo contro la capolista del girone A nel duello in programma domani alle 18 a Castel Maggiore. Un match che metterà in palio la finalissima contro la vincente di Civita Castellana-Mantova. «Sono partite che spesso giochi una sola volta in carriera», continua Franchi, «I ragazzi ci tengono molto. Ci stiamo comunque preparando come al solito. Non dobbiamo fare qualcosa di diverso. La Coppa Italia come test in vista dei playoff? Innanzitutto, manca ancora qualche punto per la certezza matematica. Questa esperienza ci servirà tuttavia per capire se possiamo dare il nostro meglio anche contro squadre così attrezzate».

Percorso

Più 10 sul secondo posto nel suo girone, 64 punti totali e 24 vittorie in altrettante gare giocate tra campionato e coppa. Il Sarroch arriva alla final four con in mano un curriculum da big assoluta in B. «Un percorso del genere non poteva essere preventivabile», spiega l’allenatore gialloblù, «Sicuramente sapevamo di poter far bene ma la stagione finora è da incorniciare. Il giudizio della nostra annata può però cambiare in base all’esito dei playoff. Ora tutti riconoscono il grande lavoro fatto ma, alla fine, conteranno soltanto le ultime due partite. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia fatta».



