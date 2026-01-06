VaiOnline
Calcio a 5.
07 gennaio 2026 alle 00:54

Coppa Italia: brindano Fanni Futsal e Quartu 

Fanni Futsal e Quartu: sono le squadre che ieri hanno vinto le finali regionali e dunque la Coppa Italia di Serie C in campo rispettivamente maschile e femminile. Un atto conclusivo andato in scena a Quartu in un PalaBeethoven gremito di pubblico che ha sostenuto le formazioni per l’intera gara creando un’atmosfera caldissima e vibrante, con applausi e incitamenti ad accompagnare ogni azione. Le partite sono state intense e combattute, con continui ribaltamenti di fronte e spettacolo.

La prima gara

Nella finale maschile si sono incontrate Villacidrese e Fanni Futsal, che hanno risolto la sfida solo ai rigori. La Villacidrese ha giocato in maniera propositiva, il Fanni Futsal ha colpito con efficacia: il vantaggio è arrivato con un tiro di Fozzi deviato da un difensore nella propria porta, poi è arrivato il raddoppio di Galvan, premiato come miglior giocatore delle finali per la sua prestazione decisiva. La Villacidrese ha reagito con Deivison chiudendo il primo tempo sul 2-1.

Nella ripresa il Fanni ha segnato con Wendel e la Villacidrese ha risposto con Fois. A dieci secondi dalla sirena il capitano Pistori ha trovato il pareggio mandando la gara ai supplementari. Nei tempi extra Galvan ha riportato avanti il Fanni ma il power play ha permesso alla Villacidrese di pareggiare nuovamente. Ai rigori è stato decisivo Loriga, che ha neutralizzato il tiro di Deiola, prima del penalty vincente con cui Wendel ha consegnato la Coppa al Fanni Futsal e l’accesso alle fasi nazionali (giocherà contro il Forte Colleferro).

Il secondo match

Meno combattuta la finale femminile, che ha visto il Quartu battere il Decimoputzu 3-0. Le padrone di casa hanno aperto le marcature con Manca, a segno in contropiede, e raddoppiato sul finire del primo tempo con la stessa giocatrice, alla fine votata come migliore Under 23.

Nel secondo tempo il Quartu ha segnato ancora con Lorrai chiudendo la partita. Il Decimoputzu ha creato alcune occasioni ma ha trovato sulla propria strada una grande Evans, protagonista di interventi decisivi.

Negli ultimi minuti Simbula e Cocco, portiere di movimento, hanno contenuto ulteriormente i tentativi di rimonta. Il triplice fischio ha sancito il trionfo del Quartu tra gli applausi e le ovazioni del proprio pubblico.

