Coppa Italia 29er: dominio gardesano 

A Quartu è finita ieri la tappa di Coppa Italia classe 29er: ben 38 equipaggi provenienti da tutta Italia siono stati ospitati dalla Polisportiva Mare Quartu. Il forte scirocco e le grandi onde hanno bloccato la flotta i primi due giorni, sabato e ieri, invece, le perfette condizioni hanno garantito lo svolgimento di otto prove. Podio tutto gardesano con la vittoria di Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (Can. Salò). Migliori sardi (al 26° posto) Gianluca Pilia e Alessio Fadda, del club organizzatore.

A Cagliari invece la numerosa flotta dei Techno, impegnata nella seconda tappa del campionato zonale organizzato dal Windsurfing club Cagliari ha corso in tutto otto prove. Nella categoria ch4 si è imposto Marco Sarica del Windsurfing club come Francesco Cao che ha centrato il primo posto nella U17, prima U 19 e femminile Vanina Bruni (Wcc). Nell’U15 Luca Versace primo (Wcc) e Alessandra Porcu prima femminile (Cn Arzachena).

Al Club Nautico Arzachena il raduno nazionale della classe 420 gestito dal tecnico della Nazionale, Gianluigi Picciau, ha visto 25 equipaggi impegnati in una 4 giorni intensa propedeutica alla prima regata nazionale dell’anno, da venerdì a Cannigione, dove sono attese cento barche.

