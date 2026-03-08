VaiOnline
vela.
09 marzo 2026 alle 00:21

Coppa Italia 29er: dominio gardesano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartu è finita ieri la tappa di Coppa Italia classe 29er: ben 38 equipaggi provenienti da tutta Italia siono stati ospitati dalla Polisportiva Mare Quartu. Il forte scirocco e le grandi onde hanno bloccato la flotta i primi due giorni, sabato e ieri, invece, le perfette condizioni hanno garantito lo svolgimento di otto prove. Podio tutto gardesano con la vittoria di Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (Can. Salò). Migliori sardi (al 26° posto) Gianluca Pilia e Alessio Fadda, del club organizzatore.

A Cagliari invece la numerosa flotta dei Techno, impegnata nella seconda tappa del campionato zonale organizzato dal Windsurfing club Cagliari ha corso in tutto otto prove. Nella categoria ch4 si è imposto Marco Sarica del Windsurfing club come Francesco Cao che ha centrato il primo posto nella U17, prima U 19 e femminile Vanina Bruni (Wcc). Nell’U15 Luca Versace primo (Wcc) e Alessandra Porcu prima femminile (Cn Arzachena).

Al Club Nautico Arzachena il raduno nazionale della classe 420 gestito dal tecnico della Nazionale, Gianluigi Picciau, ha visto 25 equipaggi impegnati in una 4 giorni intensa propedeutica alla prima regata nazionale dell’anno, da venerdì a Cannigione, dove sono attese cento barche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 