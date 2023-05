Coppa Gentleman, la sfilata delle auto  

Belle e storiche in vetrina, 65 auto d’epoca. L’occasione è stata la Coppa Gentleman Sardi. Si tratta della riedizione della manifestazione del 1922, e da ormai sedici anni, si ripete grazie all'Associazione automoto d’Epoca Sardegna.Tra i gioiellini di questa edizione qualche chicca: l'auto più antica è una magnifica Ansaldo del 1927 targata Cagliari e una Itala del 1933. Difficile da non notare una Vale Special anno 1933, che arriva da Dolianova, unico modello in Italia, ce ne sono cinque al mondo. E ancora una Augusta Cabriolet del lontano 1935.

In mostra anche le vetture storiche del 1964 e 1962 della Polizia di Stato, provenienti dall’Autocentro di Cagliari e di Padova, e dei carabinieri una Giulia del 1971 dal Comando di Roma. Tanti curiosi, appassionati e diversi turisti hanno ammirato le auto in mostra lungo il viale Monsignor Virgilio, nonostante la pioggia. Si prosegue oggi a Loceri e Jerzu. (f. me.)

