Coppa del Mondo, Oppo con Soares 

Stefano Oppo farà ancora coppia con Gabriel Soares nel Doppio Pesi leggeri azzurro che parteciperà da domani a domenica alla seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio, che si svolgerà a Varese-Schiranna. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ufficializzato ieri le formazioni degli equipaggi che già domani scenderanno in acqua per i primi turni eliminatori. Saranno 23 le formazioni italiane (5 femminili, 12 maschili e 6 pararowing) che, insieme a quelli delle altre 42 nazioni iscritte, faranno arrivare a 314 il numero degli armi in gara. Il carabiniere oristanese cerca nuovi successi dopo l’argento europeo di Bled, in Slovenia.

