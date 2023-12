Coppa del Mondo, nerazzurri sicuri 

Roma. La prima edizione della nuova Coppa del Mondo per Club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. È quanto stabilito dal Consiglio della Fifa riunitosi a Jeddah, in Arabia Saudita riguardo all’inedita competizione a 32 squadre il cui nome ufficiale sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da ciascuna delle sei confederazioni. Tra questi l’Inter è ufficialmente qualificata, mentre sono ancora in corsa Juventus, Napoli e Lazio.

Il formato della competizione sarà caratterizzato da una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola. Le prime due squadre classificate per girone passano agli ottavi di finale. Una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi alla finale e nessuno spareggio per il terzo posto. La competizione seguirà quindi lo stesso formato della Coppa del Mondo 2022 e di quella femminile 2023, con l’eccezione che non ci saranno spareggi per il terzo posto. «I club svolgono un ruolo fondamentale nel calcio mondiale e la Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 sarà un’importante pietra miliare per fornire ai club un palcoscenico adeguato per brillare ai massimi livelli del gioco», ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.

RIPRODUZIONE RISERVATA