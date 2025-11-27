VaiOnline
Ciclocross.
28 novembre 2025 alle 00:19

Coppa del Mondo,  a Marceddì la tappa italiana 

Per la prima volta, domenica 7 dicembre la Coppa del Mondo di ciclocross Uci sbarcherà in Sardegna, a Marceddì, per l’unica tappa italiana su dodici, la terza dopo Repubblica Ceca e Francia. E tra i circa cento atleti Élite, ci sarà anche Giorgia Secchi, ventunenne di Marrubiu, tesserata per la società Italo-belga Women Cycling Project, che proprio ieri ha ricevuto la quarta convocazione in carriera per la Coppa del Mondo.

La rinascita

La World Cup sarebbe dovuta sbarcare in Sardegna già un anno fa, però la notte prima della gara accadde l’imponderabile: un fortunale si abbatté su Cabras e costrinse gli organizzatori a cancellare la manifestazione iridata. Ma, come una fenice, il round sardo è rinato dalle ceneri grazie agli sforzi organizzativi della Crazy Wheels Cycling Academy e al contributo dell’assessorato regionale del Turismo (è tra i 17 grandi eventi, finanziato con 300mila euro) e del Comune di Terralba (che coprirà i restanti 70mila euro del costo della manifestazione), subentrato dopo la rinuncia di Cabras e portando in dote la nuova location di Marceddì al posto di Is Arutas.

Lo scenario

«Il ciclocross è molto diffuso in Olanda e Belgio e noi siamo riusciti a ottenere un evento che è la punta di diamante della disciplina», spiega Luca Massa di Crazy Wheels Academy, «abbiamo disegnato un percorso di 3400 metri, molto tecnico, che alterna superfici e scenari diversi: tratti sabbiosi naturali e artificiali, prato verde - difficile da trovare ad altre latitudini in questa stagione - il lungomare con vista sul porticciolo e la pineta con la laguna sullo sfondo. Scenario apprezzato da Uci, che ha concesso partenza e arrivo su terreno battuto, e non su asfalto». Al via alcuni tra i migliori al mondo: alle 13.40 le donne, tra cui la azzurra Sara Casasola, alle 15.10 la gara maschile, con Mattia Agostinacchio. Lunedì 8, sullo stesso tracciato, una gara regionale, immagini tv in tutto il mondo. L’assessore Cuccureddu, ha sottolineato l’importanza per l’Oristanese di questa vetrina mondiale.

