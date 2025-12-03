Coppa del Mondo,  a Marceddì favoriti belgi e olandesi 

Una settantina tra uomini e donne, quasi la metà dei quali belgi o olandesi (32) e poco meno (25) italiani. Cinque statunitensi, tre francesi e uno da Germania, Albania, Lussemburgo e Canada completano la geografia della terza prova di Coppa del Mondo di ciclocross, che va in scena domenica a Marceddì. La lista dei partenti dell’unica tappa italiana (per la prima, storica volta in Sardegna, dopo l’annullamento di quella di Cabras un anno fa) rivela più di un nome interessante.

Le altre gare

In Repubblica Ceca e Francia, a vincere è stato Thibau Nys, ma il figlio d’arte belga sarà assente. Tra gli 11 connazionali, ci saranno invece Niels Vandeputte, quarto domenica a Flamanville, Laurens Sweeck, quinto, e Michael Vanthourenhout, settimo dietro l’olandese Joris Nieuwenhuis, pure lui al via nella prova di Terralba come Victor Van de Putte, decimo. Tra le donne, Aniek Van Alphen (Paesi Bassi) proverà a bissare il successo francese. Le più attese, però, sono la fuoriclasse di Dordrecht, Lucinda Brand, e l’azzurra Sara Casasola, prima e seconda a Tabor nella gara inaugurale della Coppa. C’è anche Leonie Bentveld che in Cechia è arrivata quarta e in Francia quinta.

Armata tricolore

Sono soltanto due le prove in programma domenica sul percorso allestito da Crazy Wheels (la società di Santa Giusta che fa da punto d’appoggio a Flanders Classics) a Marceddì: donne Élite con partenza alle 13.40 e uomini Élite alle 15.10. Questo non impedirà ad atleti, soprattutto italiano, delle categorie Under 23 e perfino Juniores di gareggiare. Tra gli uomini ci sono, tra gli altri, il campione italiano Élite Gioele Bartolini (in ritiro con la Alè Colnago a Torregrande e vincitore sabato a Villacidro) e il suo compagno Alan Zanolini, e il campione europeo Filippo Agostinacchio. In campo maschile, curiosità per la prova di Giorgia Secchi (21enne di Marrubiu) ma anche per la Junior Giorgia Pellizotti, seconda di categoria a Flamanville e per Rebecca gariboldi, che ha corso a Villacidro e Guspini nel weekend.

RIPRODUZIONE RISERVATA