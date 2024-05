Coppa del Mondo: a Golfo Aranci anche Paltrinieri 

Olbia. Il grande nuoto torna a Golfo Aranci per la seconda tappa della World Cup Open Water. L'evento organizzato dall'Aquatic Team Freedom di Porto Torres col supporto della Federazione Italiana Nuoto si svolgerà tra oggi e domani lungo un percorso studiato di fronte al porticciolo della località gallurese (diretta su RaiSport).

Anche due sardi

In gara 114 atleti provenienti da 24 Nazioni e campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, tra gli italiani, e Marc-Antoine Olivier e Kristof Rasovszky tra gli stranieri, ma della selezione azzurra guidata da Stefano Rubaudo fanno parte anche i cagliaritani Marcello Guidi e Fabio Dalu. Tra le donne spicca la presenza di Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi, oltreché la fuoriclasse tedesca Leonie Beck, campionessa uscente e a segno proprio l’anno scorso a Golfo Aranci.

la stella

Paltrinieri, che ai prossimi Giochi di Parigi sarà in gara nei 1500 e 800 stile libero e nei 10 chilometri, ha scherzato: «Quando si gareggia in luoghi cosi belli bisogna fare attenzione: sembra di stare in vacanza ed è facile perdere la concentrazione quando invece va mantenuta», ha premesso il capitano della Nazionale, undici medaglie in acque libere tra mondiali ed europei, vicecampione del mondo a Doha con la 4x1500 mista e secondo nella 10 km della prima tappa di Coppa del mondo a Soma Bay.

«L’acqua è fredda, circa 18 gradi, ed è quella condizione di mezzo in cui non possiamo usare la muta. La stagione è molto lunga, a Parigi manca ancora del tempo, per cui», ha poi aggiunto Paltrinieri, «sarà una tappa di passaggio molto utile per testare la condizione e alcune cose che stiamo provando in allenamento». Nella due giorni spazio anche alle rappresentative regionali, open agonisti e master con la 3 km e il miglio sprint.

Il programma. Oggi : (9.15) 10 km maschile; (11.45) 10 km femminile. Domani : (9.30) staffetta 4x1500 mixed.

