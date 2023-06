Coppa Davis, l’Italia inizia con il Canada 

Subito i campioni in carica per una rivincita della semifinale persa lo scorso anno a Malaga. L’Italia debutterà sul veloce della Unipol Arena il prossimo 13 settembre alle 15 contro il Canada. Nel girone di Bologna, la squadra del capitano Filippo Volandri tornerà poi in campo venerdì 15 (sempre alle 15) per affrontare il Cile e domenica 17 (stessa ora) per l’ultimo incontro con la Svezia. Contemporaneamente, le Davis Cup Finals 2023 si svolgeranno anche in Inghilterra (Manchester), Spagna (Valencia) e Croazia (città da definire). Le prime due classificate di ciascun gruppo accedono alle Final 8, ancora al “Palacio de Deportes Martín Carpena” di Malaga (21-26 novembre).

Wimbledon al via

Ieri intanto sono cominciate le qualificazioni maschili per il torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno, sull’erba dell’All England Club, e sono scesi in campo 16 italiani. Al 2° turno Matteo Gigante (6-3 7-6 a Wandelken), Luca Nardi (6-2 4-6 6-4 a Kovalik), Matteo Arnaldi (3-6 7-6 7-5 a Shang), Federico Gaio (3-6 7-6 7-5 a Cox), Giulio Zeppieri (7-6 6-4 a Cazaux) e Mattia Bellucci (6-3, 6-4 a Gakhov). Fuori Franco Agamenone (4-6 7-6 6-2 da Uchida), Alessandro Giannessi (6-4 6-7 6-3 da Broom), Andrea Pellegrino (6-1 6-1 da Noguchi), Riccardo Bonadio (6-4 6-2 da Gomez), Luciano Darderi (5-7 6-1 6-1 da Marterer), Francesco Passaro (doppio 6-4 da Kudia), Raul Brancaccio (6-4 7-6 da Cauacaud), Francesco Maestrelli (7-5, 6-4 da Gaston), Flavio Cobolli (6-3 6-4 da Ficovich) e Andrea Vavassori (7-6 7-5 da Polmans).

