Coppa Davis: i pre convocati 

In attesa delle convocazioni ufficiali, previste per il 14 agosto, il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei pre convocati azzurri in vista della fase a gironi delle finali 2023 in programma sul campo della “Unipol Arena” di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, da martedì 12 a domenica 17 settembre.

Ecco i nomi di chi farà parte della spedizione: Jannik Sinner (numero 8 nel ranking Atp di singolare); Lorenzo Musetti (numero 16); Matteo Berrettini (numero 38); Lorenzo Sonego (numero 42); Fabio Fognini (numero 121 nel ranking Atp di singolare e numero 51 nel ranking di doppio); Andrea Vavassori (numero 128 nel singolare e 43 nel di doppio); Simone Bolelli (numero 42 nel doppio).

L’Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà mercoledì 13 settembre alle 15 contro i campioni in carica del Canada, poi tornerà in campo venerdì 15 settembre alle 15 per sfidare il Cile e infine domenica 17, sempre alle 15, per giocare contro la Svezia l’incontro finale.

