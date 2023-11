Coppa Cev, Milano giocherà a Cagliari?  

La pallavolo internazionale potrebbe presto tornare a Cagliari. Con la vittoria netta 3-0 (parziali a 13, 21 e 15) di mercoledì sera nei sedicesimi di finale, contro la squadra belga Decospan VT Menen, l’Allianz Milano ha ipotecato gli ottavi di Coppa Cev.

Sarà il PalaPirastu di Cagliari a ospitare l’eventuale match di andata degli ottavi, in programma la sera del prossimo mercoledì 13 dicembre, contro la vincente dello scontro tra Mladost Zagabria e Paok Salonicco, con i greci al momento favoriti dopo la vittoria in Croazia per 3-0.

Per il palleggiatore di Milano, Paolo Porro, sarebbe un piacevole ritorno sul campo dove ha conquistato il Mondiale Under 21 con l’Italia nel 2021.

La gara è organizzata dal Comitato Regionale Fipav Sardegna e da Allianz Milano, con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione.

