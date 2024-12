Coppa Brema, primi Esperia e Promogest 

L’intensa attività natatoria agnostica ha proposto domenica la fase regionale della Coppa Brema. A Oristano, nella classifica a squadre, la Promogest ha vinto in campo maschile. Merito di Francesco Fenucciu (primo nei 200 sl in 1’50”26 e nei 400 in 3’55”17, dopo il 2° posto nei 100), ma anche di Federico Bertelli (vincitore dei 100 rana in 1’00”76 e dei 200 in 2’18”61) e di Andrea Pusceddu (primo nei 100 farfalla in 54’41” e 2° nei 200), oltre che della 4x100 sl e 4x100 misti. Per l’esperino Fabio Dalu, successi nei 100 sl (50”82), nei 200 farfalla (2’00”62) e nei 200 misti (2’02”24).

Tra le donne, l’Esperia ha dominato la classifica a squadre. Hanno aiutato le vittorie di Silvia Piras nei 200 e 400 sl (2’05”80 e 4’19”70), Sofia Argiolas negli 800 (8’59”40), di Francesca Zucca, che ha vinto 100 e 200 rana (1’07”65 e 2’26”55), di Sara Lai, vincitrice nei 100 e 200 farfalla (1’03”03 e 2’20”12) e ovviamente delle due staffette. Molto bene Anna Conti (Sport Full Time) che si è presa le prove a dorso (100 e 200) e i misti (200 e 400).

Classifiche a squadre

Maschile : 1. Promogest Quartu 10.275, 2. Sport E.R. 9.934, 3. Esperia CA 9.782, 4. Acqua Sport CA 8.752, 5. Sport Full Time SS 8.724.

Femminile : 1. Esperia CA 10.672, 2. Sport Full Time SS 9.784, 3. Atlantide Elmas 9.433, 4. Acqua Sport CA 8.805, 5. Promogest Quartu 8.252.

