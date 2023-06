Coppa al ManCity, Italia a mani vuote 

Manchester City 1

Inter 0

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson, Akanj, Ruben Dias, Akè, Stones (37' st Walker), Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne (35' pt Foden), Gundogan, Grealish, Haaland. In panchina: Ortega, Carson, Laporte, Sergio Gomez, Lewis, Philips, Perrone, Palmer, Mahrez, Alvarez. All. Guardiola

Inter (3-5-2) : Onana, Darmian (39' st D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni (30' st Gosens), Dumfries (30' st Bellanova), Barella, Brozovic, Chalanoglu (39' st Mkhitaryan), Di Marco, Dzeko (12' st Lukaku), Lautaro. In panchina Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, Gagliardini, Asllani, Correa. All. Inzaghi

Arbitro : Marciniak (Pol)

Reti : nel st 23' Rodri

Note . Angoli: 4-2 per l'Inter. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti Barella, Lukaku, Haaland, Onana, Ederson e Simone Inzaghi.

Istanbul. La notte dei rimpianti e del trionfo. Sui due piatti della bilancia della finale Champions di Istanbul, l'Inter e il favoritissimo City sono in equilibrio: a romperlo per regalare al club inglese la sua prima coppa sono il gol di Rodri e gli errori nerazzurri sottoporta, che valgono una sconfitta dal sapore davvero amaro. Per Guardiola arriva il tanto agognato “Treble”, il Manchester City conquista la prima Champions League della sua storia e il tecnico catalano va in paradiso. Anche il calcio italiano compie la propria tripletta: tre sconfitte in altrettante finali europee di questa stagione. Dopo Roma e Fiorentina, tocca all'Inter, battuta di misura, 1-0 come spesso accade nelle sfide che assegnano il titolo continentale. Il rimpianto però questa volta è ancora più vivo, perché le distanze tra un City stellare e la squadra nerazzurra stasera sono state davvero ridottissime.

Le statistiche

L'Inter non ha solo contenuto l'avversaria, ha avuto la chance di vincere. Nell'occasione viene confermata anche una curiosa statistica secondo cui il gol che assegna la Coppa dalle grandi orecchie arriva tra il 40' e il 65'. Così è stato anche questa volta, con Rodri che si è avventato su un pallone arrivatogli da Bernardo Silva, il quale era andato via sulla destra ed era stato bravo a servire l'assist (con deviazione sfortunata di Acerbi) che è servito al compagno per battere Onana. Così Pep Guardiola può rompere il tabù della Champions che lontano dal Barcellona gli era finora sfuggita, e celebrare l'ennesimo trionfo della sua carriera di allenatore, quello n.36.

La partita

Detto della maledizione di De Bruyne (fuori dopo poco, come nell’altra finale), all'Olimpico Ataturk a fare la partita, specie nel primo, è stata l'Inter, a cui rimane il rimpianto delle due occasioni non concretizzate nella ripresa, con la traversa di Dimarco al 26' st e il colpo di testa di Lukaku a un paio di minuti dalla fine. Come dire che, ancora una volta, Simone Inzaghi aveva preparato bene una finale, anche se questo serve a poco per lenire la sua delusione. Le alchimie del tecnico interista si sono rivelate azzeccate anche per fermare Haaland, a secco per la quinta partita consecutiva e pericoloso solo con una conclusione parata da Onana. A decidere, nella ripresa, il “piattone” chirurgico di Rodri, su una palla vagante in area. L’Inter ha avuto almeno tre palle gol nitide per pareggiare ma il destino ieri ha sorriso al City.

