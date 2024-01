Una copertura per il campo di bocce di Sa Cruxitta, a Portoscuso. In questi giorni, nella zona dedicata alle strutture sportive, stanno procedendo i lavori per coprire il campo da bocce. A Portoscuso esiste anche una Polisportiva che raggruppa gli appassionati di bocce e ha organizzato in passato diversi tornei.

«La struttura di copertura – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giorgio Alimonda – sarà realizzata secondo le norme Fib e consentirà lo svolgimento di manifestazioni ufficiali, potrà accogliere i numerosi appassionati di tutte le età che praticano questa disciplina».

Sa Cruxitta si caratterizza ancora di più come area sportiva del paese: oltre alla piscina comunale, al campo di minibasket e ai campi da tennis, si procede ora con la copertura del campo di bocce.

«L’impianto – prosegue l’assessore Alimonda – si inserisce perfettamente nel contesto urbanistico e paesaggistico e arricchisce il complesso sportivo comunale di Sa Cruxitta». (a. pa.)

