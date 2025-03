Copertine per i cani realizzate dai nonni 

Ago e filo alla mano, macchina da cucire e stoffe per realizzare manufatti destinati agli ospiti dei canili di Lanusei e Tortolì. A realizzare copertine, lenzuolini, collarini e cappottini per i cagnolini saranno gli anziani della comunità integrata casa Letizia, diretta da Mauro Guerriero e gestita dalla cooperativa Aldia. Il progetto “Noi e i nostri amici a 4 zampe” ideato da Sara Lai, educatrice nella struttura, prevede una partecipazione esterna visto che a fare orli, imbastire e dar punti sono invitati tutti i foghesini. Poco importa se non si è sarti provetti, il laboratorio mira al rafforzamento della coesione sociale attraverso l’incontro dei nonnini con i paesani. «Il progetto è finalizzato a stimolare gli anziani in modo diverso – spiega Sara Lai - faranno qualcosa per migliorare una realtà a noi vicina oltre a un atto di solidarietà che li arricchirà». L’importanza dell’interazione con la comunità foghesina è uno dei punti salienti dell’attività laboratoriale, ma c’è di più. «Questo progetto può essere un modo per esortare le persone a fare del bene – precisa Lai – ma anche per sensibilizzare all’adozione di animali che ne hanno bisogno». “Noi e i nostri amici a 4 zampe” è aperto a tutti, basta dare la propria disponibilità alla casa Letizia. Nella cesta del cucito drappi e buona volontà. «Abbiamo voluto coinvolgere il paese – dice Mariangela Martena, educatrice – per far interagire gli anziani con il mondo esterno, per non lasciarli soli e portare loro gioia e allegria». Alla fine dei “lavori” verranno effettuate le consegne e chissà che cagnetti e benefattori non si incontrino per una carezza.

