Coperte in fiamme, salvati due clochard 

Non si conoscevano e viaggiavano ognuno sulla propria auto ma quando hanno visto le fiamme non ci hanno pensato su nemmeno un secondo. «Ci siamo fermati subito per spegnere le fiamme insieme a un operaio anche lui intervenuto prontamente e per salvare due clochard». Alle 6,20 di ieri, il loro turno di lavoro non era ancora iniziato e stavano raggiungendo le rispettive sedi operative. Il destino ha voluto che si trovassero al momento giusto nel posto giusto. Come ripetono, carabinieri e finanzieri «sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno». Marina Cau, carabiniere scelto in servizio al comando provinciale di via Nuoro, e Davide Magnini, brigadiere delle Fiamme Gialle nel Gico attualmente nella polizia giudiziaria della Procura, si ritrovano a distanza di qualche ora dall’atto eroico, davanti alle panchine nella passeggiata di via Riva di Ponente, utilizzate come dormitorio da due senzatetto: rivivono così i momenti di grande apprensione, e forti emozioni, vissuti all’alba di ieri.

Atto doloso?

Sono stati attimi concitati, gestiti dai due militari e da un cittadino – un operaio diretto anche lui al lavoro nella zona industriale di Macchiareddu – con grande prontezza di riflessi e freddezza. Hanno visto le fiamme alte accanto a una panchina, molto vicine a due senzatetto – uno sardo e uno di nazionalità tunisina – che dormivano profondamente. Il rogo è partito da alcune coperte e altri indumenti poggiati accanto al giaciglio dei due. Le cause? Le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile sono in corso, ma non è purtroppo una novità che i due clochard in passato abbiano subito dispetti e anche qualche azione pericolosa. Per questo purtroppo non si può escludere che qualcuno abbia gettato magari un mozzicone di sigaretta acceso, provocando l’incendio.

Il primo intervento

«Stavo andando al lavoro con la mia auto personale. Ho visto le fiamme alte due metri. Ho subito parcheggiato e sono corsa ad aiutare un altro uomo che si era appena fermato». Marina Cau rivive quei momenti: «L’incendio aveva divorato alcune coperte e altri indumenti proprio accanto alla panchina dove dormiva un senzatetto e al giaciglio dell’altro clochard. Questione di secondi e il fuoco avrebbe raggiunto le due persone che stavano dormendo profondamente». Anche Davide Magnini spiega: «Non rispondevano, avvolti nelle loro coperte e sotto i piumini per ripararsi dal freddo. Sicuramente non sentivano nemmeno il fortissimo odore di bruciato. E le fiamme oramai avevano raggiunto il loro riparo». Insomma questione di secondi e sarebbe potuto accadere l’irreparabile.

Il senso civico

I due militari si sono ritrovati così a gestire l’emergenza insieme a un cittadino. La carabiniera e il finanziere precisano: «Se noi siamo sempre in servizio, la stessa cosa non ci può dire di quell’uomo che si è fermato poco prima di noi. Stava andando al lavoro e non ci ha pensato nemmeno un secondo: si è fermato per aiutare quelle due persone in difficoltà. A lui va il nostro grazie». Magnini ha afferrato altre coperte per cercare di “soffocare” le fiamme, aiutato dall’operaio. Tutti hanno svegliato i due senzatetto, a fatica, facendoli allontanare dal rogo. «Io mi sono ricordata di avere delle bottiglie d’acqua nell’auto. le ho prese e abbiamo spento gran parte dell’incendio», evidenzia Marina Cau. I due clochard hanno capito dopo l’enorme rischio corso. «Erano sotto choc per il brusco risveglio». Entrambi ribadiscono: «Abbiamo fatto solo il nostro dovere. Il grazie di quei due uomini e la loro stretta di mano resterà per sempre nei nostri cuori: è la più bella ricompensa».

RIPRODUZIONE RISERVATA