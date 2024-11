Cop29 verso il fallimento, il fondo non aumenta 

Baku. Dopo una settimana di trattative, la Cop29 di Baku è a serio rischio flop. E il suo presidente lancia un appello al G20 di Rio, perché mandi un segnale politico che sblocchi l’impasse. L’obiettivo principale della conferenza Onu sul clima quest’anno è varare un nuovo fondo per aiutare i paesi vulnerabili contro il cambiamento climatico. Quello da 100 miliardi di dollari all’anno previsto dall’Accordo di Parigi scade nel 2025. La speranza delle Nazioni Unite per Baku era di aumentare questa cifra e migliorare il meccanismo del fondo. Ma dopo una settimana di trattative fra gli stati, i risultati non si vedono. «Sono preoccupato per lo stato dei negoziati», ha detto il presidente azero della Cop, Mukhtar Babayev.

La conferenza finisce venerdì, e il rischio di fallimento è reale. Così, Babayev ha lanciato un appello al G20. I suoi paesi, ha detto a Baku, «rappresentano l’85% del Pil mondiale e l’80% delle emissioni globali. La loro leadership è essenziale per fare progressi su ogni aspetto dell’Accordo di Parigi, dalla finanza alla mitigazione all’adattamento». «Il G20 - ha proseguito Babayev - deve lanciare un segnale positivo sul suo impegno immediato ad affrontare la crisi climatica. Vogliamo che fornisca un chiaro mandato, da portare alla Cop29». Sul fondo di aiuti per il clima (Ncqg, New Collected Quantified Goal), le distanze fra le parti sono abissali. I paesi in via di sviluppo ed emergenti del G77, guidati dalla Cina, chiedono 1.300 miliardi di dollari all’anno, in finanziamenti pubblici a fondo perduto. I paesi sviluppati rispondono che non riusciranno a raccogliere quella cifra e che la Cina e gli altri versino di più.

