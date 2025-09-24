VaiOnline
Istruzione.
25 settembre 2025 alle 00:35

Coordinare i servizi scolastici per garantire il diritto allo studio 

Coordinare i servizi scolastici, dall’assistenza educativa alle cedole librarie, e garantire il diritto allo studio. Erano gli argomenti sul tavolo nell’incontro fra l’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, e i referenti politici e amministrativi. Il Comune punta a una gestione educativa più omogenea ed equa tra capoluogo e area vasta e conferma la volontà di collaborazione con quelli della Città metropolitana.

Ieri l’assessora Giulia Andreozzi, ha incontrato i referenti politici e amministrativi responsabili dei servizi scolastici gestiti nei Comuni dell’Area vasta. Obiettivo: assicurare un’organizzazione quanto più omogenea ed equa dei servizi e favorire una collaborazione tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, a beneficio di studenti e famiglie che risiedono nell'Area vasta, ma frequentano le scuole cagliaritane.

Il tema al centro dell'incontro comprende l’ampio ventaglio di servizi scolastici offerti dal Comune: dalla refezione scolastica alle cedole librarie, passando per l’assistenza educativa specialistica e per i contributi volti a garantire il diritto allo studio. La priorità rimane armonizzare pratiche, criteri e indicazioni operative tra i vari enti locali, per assicurare pari opportunità e continuità educativa.

