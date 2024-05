Coordinamento antincendio per l’estate senza mezzi aerei 

Un coordinamento antincendio di Comune, forze dell’ordine e associazioni di protezione civile si è svolto a Gonnesa in vista dell’imminente stagione estiva. «La campagna antincendi ha bisogno della collaborazione di tutti i soggetti in campo - dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giorgio Lenzu - l’incontro in Comune ci ha dato l’occasione di confrontarci su questo tema. Una criticità emersa, che ci preoccupa non poco, è che per la stagione imminente non sarà presente a Marganai il mezzo aereo, prezioso per i primi interventi nei luoghi più più impervi colpiti dagli incendi. È il caso che tutte le istituzioni locali sollecitino la Regione a colmare questa mancanza che rischia di avere conseguenze molto serie nella lotta agli incendi». All’incontro in Comune ha preso parte il comandante della Forestale di Iglesias Vasco Mura, la polizia locale, i barracelli e l’Avdag.

Il via alla campagna antincendi è l’occasione per ricordare alcune norme fondamentali di questo periodo. «Ricordiamo a tutti i proprietari dei fondi che le sterpaglie e le ramaglie vanno rimosse entro il 31 maggio - dice il vicesindaco - mentre per il bruciamento di sterpaglie, dal 15 maggio al 30 giugno è necessario chiedere l’autorizzazione alla Forestale». (a. pa.)

