«Cooperative sociali, subito nuove forme  per servizi e lavoro» 

l rapporti con i Comuni e la prospettiva di migliorare i bandi per ottenere le risorse necessarie a garantire l’operatività del comparto, sono i temi portanti della sesta assemblea congressuale di Legacoopsociali, organizzata a Ghilarza. Al dibattito hanno partecipato i delegati delle imprese, amministratori locali e i vertici regionali e nazionali dell’organizzazione che raccoglie 220 realtà dell’Isola. Circa 170 sono collegate ai servizi di tipo A, cooperative sociali che gestiscono servizi alla persona, 30 operano direttamente nel campo degli inserimenti lavorativi, mentre l'occupazione sociale di tipo B si sta sviluppando nel mercato privato. Un popolo di imprese che nel complesso sistema regionale produce circa 140milioni di fatturato.

Il dibattito

Nell'assemblea è stato fatto il punto sulla cooperazione sociale in Sardegna. Eleonora Vanni, presidente nazionale uscente di Legacoopsociali è intervenuta precisando che l’esempio di cooperazione sardo ha dato un contributo importante a livello nazionale, in particolare sull’organizzazione dei servizi nelle aree interne. Per quanto riguarda il resto, «qui come in altre parti d'Italia, il tema del riconoscimento del rinnovo contrattuale e del buon lavoro sono i punti di forza e al contempo la debolezza che si ritrova anche nel resto del Paese». Sul rinnovo dei contratti per gli operatori del settore è intervenuto anche il responsabile regionale Andrea Pianu: «Veniamo da un periodo molto delicato, quello del post pandemia, dove si sono create tante aspettative. Oggi siamo impegnati in prima linea sui servizi alla persona ma, abbiamo la necessità di fermarci a riprogrammare gli interventi e definire le risorse utili a superare quello che troppo spesso è definito un lavoro precario. Allo stesso tempo è necessario garantire la qualità dei servizi». Per Pianu ci sono criticità rilevanti sulla carenza di figure professionali da impegnare nel settore. «Mancano gli educatori che possano lavorare in contesti particolari come quello della salute mentale e di supporto alle famiglie. Il meccanismo dei bandi al ribasso ha creato lo spettro della bassa retribuzione e del poco prestigio professionale. Il contratto nazionale di lavoro è stato rinnovato a marzo, con importanti incrementi della retribuzione, ma non basta. L'aspetto delicato nella figura degli educatori risiede nel fatto che una laurea non è sufficiente e la formazione aggiuntiva non sempre è pienamente riconosciuta nell’inquadramento contrattuale. Troppo spesso – ha aggiunto – Comuni e Province, che sono titolari di servizi come per esempio la specialistica scolastica, tendono a non riconoscere neanche la figura dell'educatore».

Proposte

Il rapporto con i Comuni, è stato affrontato con la presidente dell’Anci Sardegna Daniela Falconi che ha suggerito il superamento delle gare d’appalto che con i loro ribassi espongono le cooperative e i cittadini a servizi che non sono all'altezza. «Le coop sociali sono indispensabili per i Comuni perché gestiscono i servizi per i cittadini più fragili ed è importantissimo trovare nuovi e migliori metodi per garantire sia i posti di lavoro che la qualità del servizio offerto». I fondi di settore si sa, pur passando dai comuni provengono dalla regione; all’assemblea era presente la assessora regionale al lavoro Desirè Manca che è entrata nel merito della dignità professionale degli operatori sociali: «Vogliamo incrementare sia la disponibilità di fondi che la sinergia operativa con il settore».

